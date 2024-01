"Parliamo di morte, ma con tanta ironia. Il teatro? Una potenza"

Con ‘Funeral Home’, domani e sabato alle 20.30 e domenica alle 16, torna al teatro Comunale Giacomo Poretti, stavolta insieme alla moglie Daniela Cristofori per questa commedia tutta da ridere. Sabato alle 18 è inoltre previsto l’incontro pubblico con la compagnia.

Giacomo Poretti, cosa ci può svelare dello spettacolo?

"È la storia di due anziani, marito e moglie, che stanno insieme da tantissimi anni, hanno età molto avanzata e si ritrovano un giorno a dover andare a un funerale. Lui non ne ha voglia, come quasi tutti i maschi davanti a questo argomento che lo infastidisce, e non poco. Lei invece, come spesso accade con le donne che hanno sensibilità particolare, la vive in maniera normale. In questo contesto si muove tutta la vicenda. Parlano della vecchiaia e del tema della morte in una commedia in cui si ride molto sul tema".

Parlare di morte sul palco: perché, ma soprattutto, come?

"Con lo stile dell’ironia e dell’umorismo che consente di parlare di tutto. Quasi tutti i comici hanno affrontato questo tema, grazie appunto al linguaggio dell’ironia che rende possibile e accessibile a tutti l’argomento. Abbiamo scelto di parlare della morte perché è un tema fondamentale della nostra esistenza che spesso viene rimosso, messo sotto il tappeto. Prima o poi bisogna però occuparsene, perché ci riguarda tutti".

È una risposta a chi dice che su temi come questi non si può ridere?

"Si può ridere, eccome. Ma dipende sempre come… Si può e si deve".

Per esorcizzare il tema?

"È un fatto reale che ci capita e che dobbiamo affrontare. Non abbiamo la soluzione. Serve per evitare la rimozione più che per esorcizzarla. Il tema vero è quale significato dargli".

Voi dunque che significato gli date e qual è il messaggio al pubblico?

"Viviamo ora ma soprattutto cerchiamo di non buttare questo argomento fuori dalla finestra. Anzi, affrontiamolo insieme. Il messaggio è di non rifiutare questo argomento".

Ritiene il teatro un luogo più libero rispetto alla tv o al cinema?

"Credo siano tutti ambiti liberi, ma dipende da come un artista si pone. A teatro sei esposto al pubblico che può fischiare così come sul web un hater può scagliare il suo messaggio o in tv cambiare canale. Il teatro, piuttosto, è un ambito molto particolare dove i messaggi arrivano con più potenza".

Cos’è il teatro per lei?

"Ha una potenza particolare. Ed è molto stimolante incontrare le persone".

Di cos’ha bisogno il teatro per il futuro?

"Che soprattutto i giovani lo riscoprano. Il teatro ora ha un pubblico un po’ in la con l’età e sarebbe bello che anche i giovani ne scoprissero la potenza".

Non si può non parlare del trio con Aldo e Giovanni: com’è stato staccarsi e lavorare anche individualmente?

"Non mi ha fatto male. Anzi, Mi ha fatto bene perché dopo 30 anni di una carriera entusiasmante ognuno di noi tre ha trovato il proprio percorso individuale, questo senza mettere in discussione la casa madre. Ha fatto bene a tutti e tre. Ognuno di noi ha trovato precorsi e strade parallele per comunicare ciò che gli stava più a cuore. All’orizzonte non ci sono ancora lavori insieme ma immagino ci saranno".