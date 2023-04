’Parliamo di...lupi’, un incontro sulle cause del loro ritorno in pianura

Grande partecipazione all’incontro "Parliamo di...lupi", l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale, con la partecipazione tra gli altri delle associazioni di categoria e referenti dell’Ente Parco Delta del Po, un focus sulla recente e rapida espansione del lupo e di altri predatori verso le zone più antropizzate del territorio, un momento di confronto ed informazione. Negli ultimi anni diversi esemplari di lupo si sono insediati nelle aree vallive di Campotto e del Mezzano, spostandosi attraverso i corridoi ecologici dalle zone montane alle aree di pianura alla ricerca o all’inseguimento di ungulati, anch’essi sempre più presenti nei nostri territori naturali. Un territorio ampio e ricco di nutrie e fauna selvatica, come il territorio della pianura, rappresenta un habitat ottimale per l’insediamento della specie. "E’ stata l’occasione di intraprendere con maggior consapevolezza la non semplice strada verso uno stabile equilibrio tra uomo, con l’obiettivo finale di far crescere una posizione equilibrata, matura, informata sulla presenza dei lupi nei nostri territorio – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni - Il ritorno del lupo anche in pianura non deve allarmare: capita sempre più spesso che animali come daini, caprioli e anche lupi, cerchino cibo nelle zone più temperate all’interno dei loro territori abituali, talvolta avvicinandosi ai centri urbani".