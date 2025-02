Parola d’ordine: unità di tutto il territorio

La crisi della Berco torna ad addensare di nubi nere l’orizzonte economico, già fragile, della nostra provincia. Sì, perché non si tratta di un problema circoscritto a Copparo ma, giunti a questo punto, di una questione di rilievo nazionale. E ha ragione l’assessore regionale Paglia quando osserva che la disdetta unilaterale del contratto e l’apertura della procedura di licenziamento collettivo, comunicate venerdì dall’azienda, "cozzano con la volontà espressa da Berco di favorire il dialogo tra le parti sociali". Se si voleva lavorare assieme per scongiurare effetti sociali drammatici e gestire la crisi questa non è la strada migliore. Anzi, suona come una sfida al territorio.