Parole per raccontare il paesaggio. Storie di pianura al giro di boa

Con l’arrivo di 96 elaborati si è chiuso nei giorni scorsi il quarto bando del concorso nazionale Storie di Pianura, organizzato dal Gruppo Scrittori Ferraresi Aps e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, col patrocinio e sostegno del Comune di Ferrara e Ferrara Arte.

Una collaborazione che evidenzia il cuore tematico, dedicato alla pianura e alla sua bellezza e complessità come evocazione esistenziale – come non ricordare Kent Haruf – che diventa romanzo, letteratura, chiamando in causa la sensibilità verso la tutela dell’ambiente, che può rassicurarci o spaventarci tra siccità, alluvioni, abbandono delle campagne. Il racconto diventa così strumento per raccontare il paesaggio tra memoria e tensione verso il futuro.

Soddisfazione esprime la presidente del Gruppo Scrittori, Federica Graziadei: "Si parla tanto di sproporzione tra calo dei lettori e aumento degli autori. Aspetti in disaccordo su cui da anni ci si interroga per promuovere, ad ogni livello, il piacere della lettura. Concorsi come questo, proprio perché di nicchia, sono però la dimostrazione di quante siano le persone che hanno voglia di esprimersi attraverso la scrittura, senza per questo avere ambizioni di notorietà. Un aspetto cui noi attribuiamo grande importanza come spazio e opportunità di riflessione. Il nostro concorso è una sorta di giardino ben curato, che vogliamo continuare a presidiare garantendone bellezza e accoglienza per chi vi fa il proprio ingresso. Una quarta edizione, con tanti elaborati, è per noi la conferma che siamo riusciti a creare un spazio di fiducia".

I coordinatori Federica Graziadei, Roberto Giacometti e Nicoletta Zucchini, a nome di giuria e segreteria, ringraziano tutti i sostenitori. I racconti, provenienti da tutta Italia, saranno raccolti in una antologia. Il premio prevede tre vincitori e una particolare benemerenza per chi, under 35, si è distinto. La cerimonia di premiazione si terrà a maggio – data da destinarsi – nella sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, via Borgo dei Leoni 28, nell’ambito dell’annuale Settimana della bonifica.