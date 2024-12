"Parole sessiste. Il linguaggio va cambiato"

Una serie di frasi giudicate discriminatorie della condizione femminile, frasi pronunciate nel corso del consiglio comunale, hanno spinto gli esponenti in aula della minoranza Marzia Marchi (Cinque Stelle), Massimo Buriani (Pd), Fabio Anselmo (civica Anselmo) e Anna Zonari (la Comune) a firmare una mozione con la quale chiedono il rispetto dell’uso del linguaggio istituzionale. Si sollecita un impegno ad "attenersi a valutazioni di carattere tecnico e politico evitando considerazioni che siano attinenti alle caratteristiche di una persona, in special modo qualora la stessa sia di sesso femminile". Un invito insomma ad adottare un linguaggio "rispettoso del’identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche e amministrative". Vengono indicati episodi ben precisi, nei quali a finire nel mirino è spesso Marzia Marchi. Il 2 dicembre è protagonista l’assessore Marco Gulinelli. "Che – si legge nella mozione – usa un linguaggio che prima di entrare nel merito appare volto a screditare la consigliera". Seduta del 28 novembre. Questa volta la citazione è tratta da un intervento del vicesindaco Alessandro Balboni. Il culmine lo tocca il capogruppo Francesco Rendine. "Mi dispiace che la consigliera pentastellata, si sia adirata, anche se devo dire che è particolarmente eccitante quando si arrabbia". Per tutta risposta, Rendine espone il suo punto di vista. "Non capisco perché questa sinistra parli di sessismo a sproposito quando di sessismo nelle mie frasi non c’é nulla – scandisce il capogruppo – . circa lo stato di particolare eccitazione che mi ha suscitato l’eletta fra le cinque stelle, forse avrei potuto dire che mi mette in uno stato di concitata agitazione che è proprio un sinonimo di particolare eccitazione. La sinistra, smetta di occuparsi del sesso degli angeli".