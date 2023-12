Paron: "Quel messaggio potrebbe essere stato artefatto dal mio ex"

VIGARANO

L’ex sindaco ed ex presidente della Provincia, Barbara Paron, è tornata ieri a parlare davanti al Collegio di giudici (presidente Piera Tassoni) nell’ambito del processo che la vede accusata di corruzione, dopo l’esposto che il suo ex compagno e padre di suo figlio, fece alla Guardia di Finanza, in merito a una presunta mazzetta da cinquemila euro che lei avrebbe intascato, a detta dell’accusa, nell’affaire Ca’ Bianchina. Ieri, nella seconda parte dell’esame imputato, Paron è tornata a ribadire la sua assoluta estraneità al fatto contestato. Non solo, ha anche sottolineato come il messaggio che l’ex le avrebbe inviato "Ricordi quella che ti sei presa..." non lo riconosce come reale. O meglio "Non ne avevo assolutamente memoria – ha ribadito ai giudici – e quando in sede di interrogatorio il pm (Ciro Alberto Savino, ndr) me lo ha fatto vedere insieme ad altri ho addirittura pensato che fosse riferito a un episodio del 2011. Non certo al fatto contestatomi. E comunque io non ho quel messaggio e non escludo che possa essere una ricostruzione artefatta di Cesari (il suo ex, ndr). Non mi meraviglierei". Il suo legale, l’avvocato Denis Lovison, ha chiesto che venisse acquisita agli atti del processo un’intercettazione ambientale tra lei e l’ex che risale a Natale del 2019.