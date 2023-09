Parte ’Aggregoro’ per coinvolgere i ragazzi

Il Comune di Goro, in collaborazione con la cooperativa GiroGiroTondo, l’ASP del Delta Ferrarese e Giovani Protagonisti, lancia il programma del Centro aggregazione giovanile ‘Aggregoro’ 2023-2024. Un’iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 17 anni, con l’obiettivo di offrire un luogo sicuro e stimolante dove poter crescere e divertirsi insieme. Da venerdì il centro riprenderà le sue attività con un evento speciale di orienteering per le vie di Goro. Il ritrovo è fissato per le 15 al Young Club in Via Barchessa 11. La partecipazione è gratuita e vi sarà un premio per la squadra vincitrice. Il programma ‘Aggregoro’ prevede una serie di attività ricreative tutti i martedì e i venerdì dalle 15 alle 18.30.