Parte ’Cucin...andos’: "Insieme alle Aie"

Quattro appuntamenti, cadenzati da dicembre ad aprile, sotto la guida di Ombretta Calzolari, volontaria Andos, rivolti alle socie dell’associazione che si occupa della riabilitazione delle donne operate al seno. Gli incontri si svolgeranno presso le strutture professionali del borgo ’Le Aie’ a Gualdo.

’Cucin... Andos’ è il primo e prenderà il via oggi, dalle 18 alle 22, andando a trattare in modo spensierato il mondo culinario e attingendo a piene mani dalle eccellenze del territorio, come spiega la presidente del Comitato Andos di Ferrara Marcella Marchi. "Come associazione rivolta alle donne operate al seno non ci occupiamo solo di cure e riabilitazione fisica, ma anche di iniziative ricreative pensate per stare bene insieme, unendo, come in questo caso, le lezioni per imparare a preparare piatti deliziosi e sani. Un’iniziativa organizzata grazie a molte persone, tra cui: Ombretta Calzolari, la fondazione ’Fratelli Navarra’, la ’Campagna amica’ e la ’Coldiretti Ferrara’".