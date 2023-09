Parte da Dogato e Ostellato la rassegna per bimbi dedicata ai burattini

Parte da Dogato con Sganapino la rassegna Ostellato Junior! Con lo spettacolo di Massimiliano Venturi Sganapino apprendista contadino, prende infatti il via, oggi (ore 16.30) in Piazza XXV Aprile 1945 a Dogato, la rassegna di burattini. "Dopo il successo della scorsa stagione teatrale – dice il direttore artistico, Massimiliano Venturi – I Teatri del Delta confermano la loro presenza a Ostellato anche al di fuori delle mura del Teatro Barattoni: il Festival diffuso Burattini alla Riscossa farà infatti tappa sul territorio ostellatese anche quest’anno, ospitando in continuità con gli scorsi anni una programmazione di eventi all’aperto dedicata al pubblico di ragazzi e famiglie. Un’edizione speciale con formula rinnovata, che dopo aver privilegiato in passato location dal pregio naturalistico unico come l’oasi delle Vallette, vedrà quest’anno gli spettacoli diffondersi capillarmente sul territorio, portando in scena le gesta di burattini, marionette e artisti di strada nelle località di Dogato, San Giovanni e Rovereto". Tutti gli spettacoli in programma, proposti a ingresso gratuito, sono basati su di una comicità popolare e un linguaggio immediato.