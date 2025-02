Parte il lungo cammino verso il voto: "Un candidato che convinca tutti"

Il Centrodestra inizia a tracciare la "rotta" verso le elezioni amministrative 2026 a Comacchio. Le urne si apriranno nella primavera del prossimo anno, e in vista dell’importante appuntamento il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni ha convocato per sabato un vertice nella città lagunare con le altre forze della coalizione per avviare un ragionamento volto a condividere il percorso da intraprendere. "In qualità di leader del partito più rappresentativo, che ha conquistato oltre il 40% delle preferenze alle ultime consultazioni Politiche ed Europee a Comacchio, e il 38% alle Regionali – spiega il senatore Balboni – ho deciso di programmare questo incontro volto ad avviare un confronto tra le forze del Centrodestra. Mancano 14-15 mesi alle elezioni, ma considerando i quattro mesi estivi in cui vi sono impegni legati alla stagione turistica, i tempi si accorciano e intendiamo prenderci il tempo necessario per costruire una proposta comune, attesa dalla comunità". L’obiettivo è quello di ricostruire la coalizione con Lega e Forza Italia, aprendo le porte al mondo civico (e in questo contesto si inserisce la presenza al tavolo di Riccardo Forni, in qualità di responsabile provinciale di Rete Civica) e utilizzando lo stesso metodo di lavoro adottato per le altre elezioni in provincia. "A Comacchio si registra un’evidente anomalia – ricorda Balboni – con Fratelli d’Italia che siede all’opposizione, in quanto estromessa dall’amministrazione comunale per scelta della vicesindaco Maura Tomasi, vero sindaco di Comacchio, mentre Pierluigi Negri è "vice della sua vice". Quanto emerso nell’ultimo congresso della Lega ci aiuta molto: ho accolto con favore l’annuncio dell’attuale segretario Dario Carli che ritiene non replicabile l’attuale esperienza amministrativa. E, in fondo, dobbiamo ringraziare Maura Tomasi per averci estromesso da una giunta incapace, che dovrà assumersi le responsabilità dei disastri compiuti in questi anni, e con cui non vogliamo aver nulla a che fare". Nonostante il proprio peso in termini di consenso, Fratelli d’Italia terrà una linea propositiva e non impositiva nella scelta del candidato sindaco e nella stesura del programma: "Non nascondiamo che, da tempo, abbiamo indicato come possibile candidato l’avvocato Samuele Bellotti. Faremo la nostra proposta, e ascolteremo le altre forze. Non vogliamo la primogenitura sulle decisioni, perché la storia ci insegna che le elezioni comunali seguono percorsi diversi rispetto alle altre consultazioni. E così anche nella stesura del programma, perché peggio di perdere le elezioni vi è solamente vincere e non essere all’altezza del compito. Occorre trovare una soluzione che convinca tutti e presentarci con un progetto che risponda ai bisogni di Comacchio e del suo territorio". Oltre che con la Lega, anche con Forza Italia vi è condivisione di intenti: "Ho parlato con il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli e vi è pieno allineamento sulla strategia. Poi, se singoli esponenti di partito sceglieranno strade diverse – conclude Balboni –, sono liberi di percorrerle".