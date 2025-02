Parte il progetto di teatro in Unife

Si terrà stasera la presentazione del progetto ’Le meravigliose arti del narrare’, un laboratorio in rete di pratica teatrale.

La ’Fondazione Giuliano Scabia’ – nata recentemente per studiare, elaborare e divulgare il pensiero e le opere del drammaturgo Giuliano Scabia, venuto a mancare a Firenze il 21 maggio 2021 – ha proposto, in collaborazione con il ’Centro teatro universitario’, di attivare per l’anno accademico e scolastico 2024/25 un laboratorio di ’messa in scena’ pensato per gli studenti frequentanti l’università di Ferrara, in rete con la ’Scuola di musica moderna’.

A completare il tutto, le musiche di Corrado Calessi (composizione e pianoforte), Stefania Bindini (al clarinetto), Martina Sartori (alla viola), Sandro Pasqual (al violoncello). Importante è anche il contributo del liceo artistico ’Dosso Dossi’ di Ferrara, che ha partecipato con la classe del quinto anno di ’Arti figurative’, guidata dalle due professoresse Silvia Pagnoni ed Erika Latini.

Il progetto è stato affidato ad Antonio Utili, scenografo, regista e narratore, collaboratore per molti anni del poeta drammaturgo. Dagli inizi degli anni Sessanta del Novecento, Scabia ha rotto i canoni della tradizione teatrale, dilatando la scena, praticando un teatro partecipativo che ha portato l’università in paesi della montagna e della pianura, nelle periferie e nei centri delle città, nei manicomi e in festival internazionali.

Scabia ha insegnato drammaturgia per più di trent’anni al Dams di Bologna, è autore di numerose opere teatrali, poetiche e di narrativa. Con la complicità di Giuseppe Lipani, docente di ’Storia del teatro’ e direttore del ’Centro teatro universitario’ di Ferrara, verrà creato un gruppo di lavoro in grado di confrontarsi con la dimensione del narrare, indagare lo spazio della scena e affrontare le regole del fare teatro oggi. Si lavorerà su due canti inediti del poeta: ’Il canto del mormorio’ del 2009, e ’Il canto della vita indistruttibile’ del 2016.

Per la partecipazione, il progetto verrà presentato questa sera dalle 20 alle 22, presso la sala del ’Centro teatro universitario’ (via Savonarola 19).

Durante l’incontro saranno comunicati i tempi, orari e modalità di gestione del laboratorio, fino alla presentazione alla città della struttura narrativa creata con i partecipanti. La narrazione sarà sorretta da tre inedite macchine sceniche: il ’teatro della memoria’, contenitore di memoria individuale e collettiva, che accoglie e svela protagonisti e testimoni di ogni tempo; la ’giostra della vita’ e la ’macchina del destino e della fortuna’, che suggeriscono i percorsi dei narratori/viaggiatori.

Per chiedere informazioni e modalità d’iscrizione, scrivere alla segreteria del centro teatro universitario tramite la mail: ctu@unife.it