Parte il servizio dell’infermiere di comunità

Sarà attivo dal 3 aprile, il nuovo servizio dell’Infermiere di famiglia e comunità a Copparo (nella foto due operatrici di Bondeno). L’inaugurazione si terrà domani alle 16, nella sala riunioni del piano terra della Casa della Comunità ‘Terre e Fiumi’, alla presenza del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni e, per l’Azienda Usl Ferrara, il direttore del Distretto Centro-Nord Marco Sandri, la responsabile della Direzione infermieristico tecnica Marika Colombi insieme ai due Infermieri di famiglia e comunità che saranno operativi nel territorio: Mascia Curarati e Graziano Gavagni. Il servizio ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità del Comune, attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. "Finalmente arriva l’atteso e più volte richiesto servizio anche nel territorio copparese - afferma il sindaco Pagnoni -. C’è sicuramente soddisfazione per questa risposta: un tassello che auspico faccia da apripista per le diverse richieste che vengono da un bacino tanto ampio come quello della Casa della Salutedi Comunità Terre e Fiumi, in una logica di potenziamento della sanità territoriale, sempre condivisa, in particolare nel post Covid". Puntare sull’Infermiere di famiglia e comunità, come spiega la direttrice generale delle Aziende sanitarie di Ferrara Monica Calamai, "è una precisa scelta di politica sanitaria mirata ad un’assistenza sul territorio sempre più proattiva e vicina al paziente. Scelta che si addice molto bene al contesto del Ferrarese, soprattutto nelle aree più ‘rarefatte’ e periferiche. A Copparo i due infermieri Ifec potranno sicuramente fornire un utile contributo". "Si tratta inoltre - sottolinea la direttrice dell’area Tecnico-infermieristica di Ausl Ferrara, Marika Colombi - di professionisti selezionati sulla base della loro ampia esperienza professionale e in base a criteri adeguati per riuscire a cogliere anche problematiche e disagi sociali". L’Infermiere di famiglia e di comunità svolge, inoltre, un ruolo assistenziale in particolare nell’ambito dei nuclei famigliari, sia al domicilio del paziente, in ambulatorio o nelle strutture intermedie e di lungodegenza in cui viene ricoverato. A Copparo, l’ambulatorio Ifec si trova in via Roma 18, alla Casa della Comunità di Copparo e funzionerà grazie agli infermieri Mascia Curarati e Graziano Gavagni. Il servizio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, mentre il sabato dalle 8 alle 14. I contatti sono: 338-1157768; [email protected]

Valerio Franzoni