Parte ’Illustratori all’Opera’ di ’The Ferrareser’

Ieri, alle 11.30, presso la Rotonda Foschini, si è tenuta l’inaugurazione della mostra ’Illustratori all’Opera’. 14 gli artisti, appartenenti al collettivo ’The Ferrareser’, che si sono prestati per la creazione dei manifesti: Eugenio Ciccone, Paolo Bevilacqua, Filippo Perelli, Laura Massaro, Kimberly McKean, Alessandro Ferrar, Micaela Compagno, Simone Campana, Nadia Lafrizi, Elena Farinelli, Sara Fabi Cannella, Sofia Fiorentini, Alice Manara e Ludovica Abdinur. "Mi fa piacere - spiega l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli - che ci siano queste illustrazioni interculturali. Non è solo una mostra, ma un omaggio al mondo virtuoso dell’opera". Continua il direttore generale della Fondazione teatro comunale Carlo Bergamasco: "Il senso di questa mostra è quello di arricchire il programma di sala, anticipandolo già da fuori. L’arte è un investimento sociale e va nutrito". Conclude il presidente di ’The Ferrareser’ Eugenio Ciccone, ringraziando: "Dopo un anno così bello, concludiamo in bellezza. È gratificante vedere che la città risponde positivamente".