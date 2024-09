Parte la fiera nel segno del rilancio: "Ci proiettiamo oltre i confini"

Taglio del nastro ieri per la Fiera di Cento sul tradizionale palco della Rocca, con la banda Verdi di Cento e con il sindaco Edoardo Accorsi che ha aperto rimarcando il supporto istituzionale della Regione. "Questo è un momento rilevante perchè sappiamo che la nostra Fiera è importante per valorizzare al comunità anche al di fuori dei nostri confini – ha detto – Stiamo iniziando a farlo con Pirene costruendo un progetto a lungo termine che guardi al futuro e al rilancio della Fiera". Poi il direttore generale di Pirene. "Abbiamo corso ma iniziato a seminare idee e iniziative che in futuro saranno utili – ha continuato Aldo Gucci – identità tradizioni e valorizzazione per noi sono temi molto importanti e fin da ora stiamo riuscendo a collaborare con gli operatori economici e la città. La nostra azienda si è impegnata al massimo per realizzare questo evento". Il presidente della provincia Gianni Michele Padovani ha poi rimarcato il suo legame con Cento così come l’assessore regionale Paolo Calvano che ha ricordato quanto fatto con il Comune in questi anni. Una Fiera che al palco Rocca vedrà anche spettacoli. Stasera alle 21.30 c’è Andrea Vasumi in ‘Togliti le mutande che ti devo parlare’, venerdì alle 20 il Mondo del Ballo, alle 21.30 Antonio Casanova in ‘One Magician Show’, sabato alle 20 la Guercino Band, alle 21 la presentazione Bozzetti del Carnevale, domenica alle 18 Recicantabuum, alle 19:45 premiazione Colori in libertà di Avis, 20:30 la Benedetto XIV Basket, alle 21:30 Giorgio Comaschi. Tutte le sere, djset dalle 23