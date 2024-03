Parte la lotta all’erba alta. In campo 800mila euro

In tutti i 250mila metri quadri di superficie verde che possiede il comune di Codigoro dalla prossima settimana cominceranno i primi sfalci. "Abbiamo realizzato un appalto quinquennale dell’importo di 800mila euro – spiega l’assessore al decoro comunale Stefano Adami – e ultimo anno si vedrà se saranno stati effettuati, proprio per l’erba più degli 8 sfalci previsti. Chiedo in anticipo ai cittadini un pò di comprensione e di collaborazione, perché siamo consci che rispetto ai 160mila euro annui, di cui potevamo disporre, ne servivano più del doppio per ottenere il migliore risultato possibile. Tuttavia la difficoltà di amministrare è proprio quella, di cercare di ottenere il massimo con le risorse disponibili". La ditta veneta che si è aggiudicata l’appalto è l’Aurora. "Gli addetti del comune avranno un po’ la funzione di jolly – aggiunge l’assessore – se ci saranno interventi urgentissimi o per situazioni critiche, senza dimenticare che tanti sono gli attori negli sfalci sul territorio, come la Provincia e Consorzio di Bonifica solo per citarne alcuni". Adami spiega che in base all’andamento del clima, se ci sarà la necessità si potrà effettuare anche uno sfalcio supplementare da sommare poi con quelli nell’ultimo anno.

"Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei nostri cittadini una superficie verde cosi ampia – conclude l’esponente della giunta –. Gli sfalci sono previsti a Codigoro, le frazioni di Mezzogoro, Pontelangorino, Caprile, Pontemaodino, Caprile dove insiste Conserve Italia, Pomposa col suo meraviglioso parco verde, Volano e la pista ciclabile codigorese, nei quali, a cadenza periodica, indicativamente la metà ogni mese, è previsto un intervento per un totale di otto complessivi ogni anno".

c. c.