Parte la manutenzione dei marciapiedi in tre strade

Modifiche alla viabilità in via Baruffaldi per lavori stradali, da oggi e per tre settimane, durata prevista per l’intervento. Inizia il cantiere per i lavori alla sede stradale da eseguire in Via Baruffaldi, da Via Bonzagni a Via Matteotti, per la manutenzione dei marciapiedi e altri lavori accessori, quali il ripristino localizzato di dissesti e l’installazione di caditoie aggiuntive; per la fresatura e rifacimento del tappeto di usura dell’intera sezione stradale e per il rifacimento dell’attraversamento pedonale di collegamento tra i due portici di via Matteotti in cubetti di porfido. Per quanto riguarda il primo intervento, relativo alla manutenzione dei marciapiedi e altri lavori della durata indicativamente prevista di 2 settimane, sono istituiti un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e il restringimento di carreggiata nel tratto interessato. Successivamente, per la fresatura e rifacimento del tappeto di usura dell’intera sezione stradale per 3 giorni vi sarà il divieto di circolazione, divieto di sosta e obbligo di andare dritto per i veicoli che percorro Via Bonzagni, giunti all’intersezione con Via Baruffaldi. Per il rifacimento dell’attraversamento pedonale di collegamento tra i due portici di via Matteotti in cubetti di porfido, per una settimana vi sarà il restringimento di carreggiata con circolazione alternata.