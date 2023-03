Parte la rassegna ’Marzo tutto l’anno’

‘Marzo tutto l’anno’. È questo lo slogan che accompagna la serie di iniziative, organizzate dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Comacchio in collaborazione con le associazioni del territorio, gli istituti scolastici e la Biblioteca civica ‘Muratori’, inserite nel calendario ‘Marzo Donna 2023’ e volte a celebrare al meglio la Donna nel mese a lei dedicato. La prima manifestazione si terrà oggi alle 9.30, alla sala polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio, dove sarà inaugurata la mostra ‘Donne, forme e colori’: una personale della nota artista iraniana Sima Shafti, con performance artistiche e musicali in collaborazione con studentesse e studenti degli Istituti Comprensivi di Comacchio e di Porto Garibaldi. L’iniziativa è a cura di UDI. Si proseguirà poi martedì e mercoledì prossimi in piazza Folegatti, con la distribuzione della mimosa da parte di UDI Spazio Donna. Sempre mercoledì alle 15, si terrà ‘Camminiamo insieme’, la camminata simbolica aperta a tutti lungo le vie del centro storico di Comacchio, organizzata da MSP Italia Comitato di Ferrara in collaborazione con Delta Nordic Walking e associazioni sportive del territorio. Il 15 marzo, le classi degli Istituti Comprensivi di Comacchio e di Porto Garibaldi incontreranno Serena Ballista, autrice del libro ‘Mimosa in fuga’. Il 22 marzo alle 21, al Multisala in via Valle Isola sarà proiettato il film ‘Holy spider’.

v.f.