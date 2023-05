Parte la Settimana della musica Prima nota al centro ‘Il Parco’

"Un evento in rete con le altre tre scuole: così riusciamo ad avere competenze molto più vaste, mettendo insieme un’orchestra di diversi strumenti". È con queste parole che Antonietta Allegretta, preside della scuola media Alda Costa, ha introdotto la ‘Settimana della musica’ delle Scuole a indirizzo musicale di Ferrara. Dopo aver celebrato il trentennale della loro fondazione, Boiardo, Bonati e De Pisis hanno preparato un cartellone-vetrina della musica di insieme, che si collega alla Settimana Nazionale della Musica a Scuola, proposta dal Ministero dell’Istruzione. Gli eventi inizieranno oggi e proseguiranno fino al 12. L’occasione è stata data anche dalla stesura di un primo accordo di rete tra i tre istituti comprensivi Costa, Perlasca e De Pisis (rispettivamente presieduti da Allegretta, Cristina Corazzari ed Enrico Bertoli), che ha come mission attività e progetti comuni, richiamando l’attenzione sul forte significato educativo della musica nelle scuole. Come anticipato, si inizia oggi (ore 17, Centro ‘Il Parco’ di via Canapa), con la Flute Junior Orchestra, promossa e diretta da Morena Mestieri: 30, tra allievi ed ex studenti delle 3 scuole eseguiranno trascrizioni didattiche di Bach, Haendel, Beethoven, Rossini…il concerto viene eseguito per l’Ado e l’ingresso è a offerta libera. Domani (ore 17. 30) ci si sposta all’Auditorium della scuola De Pisis per un ensemble di chitarre, mentre martedì (stesso luogo e stesso orario) è la volta dell’ensemble di clarinetti. Mercoledì, invece, l’appuntamento è nella palestra della scuola Boiardo alle 16.30, con un ‘ensemble in corde’ (chitarre e violini). Quindi, giovedì 11 maggio (ore 17.30), nel parco della Scuola Primaria Manzoni, si tiene l’evento più significativo della settimana, con l’Orchestra delle Scuole a Indirizzo Musicale, composta da oltre 100 studenti che si impegneranno in un concerto promosso dal Comune di Ferrara. La kermesse si chiude venerdì, alle 17.30 alla biblioteca della Boiardo. Nell’evento ‘I Pianisti’, venti allievi si produrranno in un’ora di musica didattica, da Bach e Beethoven a Tiersen ed Einaudi, fino a brani jazz.

f. f.