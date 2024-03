Parte la Via Crucis, prima tappa il Torrione Sul le Mura cittadine si terrà la Via Crucis di Comunione e Liberazione, aperta a tutti. Letture, meditazioni e canti polifonici scandiranno le stazioni, con l'obiettivo di riflettere sulla Pasqua e guardare fiduciosi al futuro, come sottolineato da Papa Francesco.