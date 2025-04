Parte l’asfaltatura in dodici strade: "Investiti quasi 400mila euro"

Sono stati ufficialmente aggiudicati, e partiranno nelle prossime settimane, i nuovi lavori di manutenzione straordinaria delle strade del comprensorio comunale matildeo. Si tratta di asfaltature per 337 mila euro totali distribuite in ben dodici strade del territorio tra Bondeno e le frazioni di Santa Bianca, Ponte Rodoni, Salvatonica, Scortichino, Settepolesini e Stellata.

"Ogni anno, dal 2021 a questa parte, stiamo investendo e realizzando centinaia di migliaia di euro di nuove manutenzioni stradali – commenta il sindaco, Simone Saletti –, non soltanto in relazione alle arterie di viabilità automobilistica, ma anche alle piste ciclabili, ai marciapiedi, alle strade bianche e agli interventi volti al calmieramento della velocità. Passo dopo passo, negli ultimi quattro anni abbiamo realizzato nuove asfaltature".

Sono sei gli interventi nel Capoluogo: sono previsti lavori all’ingresso del cimitero, in via Argine Traversagno e in via Finalese per quanto riguarda le asfaltature. Sempre a Bondeno, saranno poi migliorati i marciapiedi di via Tasso e di via Vittime dell’11 Settembre, e infine sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale rialzato in via della Libertà.

A Santa Bianca sarà posato nuovo asfalto in via Centrale. A Ponte Rodoni verrà asfaltato un altro tratto di via Cavo Napoleonico (in direzione Terre del Reno). La medesima via, ma a Settepolesini, verrà sistemata anche in direzione di Salvatonica. A Salvatonica, poi, sarà coinvolta dalle manutenzioni via Paolecchio, a Scortichino via Argine Cagnetto, e a concludere la lista dei dodici interventi vi è Stellata con la manutenzione di via Anima Condotti (ingresso al paese).

"In gran parte questi sono lavori che rispondono direttamente alle istanze sollevate dai cittadini negli ultimi mesi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Segnalazioni a cui da sempre cerchiamo di dare risposte puntuali ed efficaci, senza sottovalutarne nessuna. Dal punto di vista dei singoli interventi, quelli più capienti riguarderanno via Cavo Napoleonico in ambo i tratti verso Salvatonica e verso Terre del Reno. A seguire, consistente sarà anche la manutenzione di via Argine Traversagno, e poi via Anima Condotti, via Paolecchio e a seguire tutti gli altri lavori".