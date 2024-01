Parte l’era del teleriscaldamento. Il Castello si collega alla rete green

Al centro commerciale Il Castello inizia l’era del teleriscaldamento. È stato inaugurato, ieri mattina, l’allacciamento dell’impianto alla rete, in concomitanza della giornata internazionale dell’energia pulita. La cerimonia è stata presentata da Andrea Poltronieri sono intervenuti Nicola Lodi, manager di Eurocommercial Properties N.V. società comproprietaria del centro commerciale Il Castello, Patrizia Luciani, presidente di Area Sociale Vasta e consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, società comproprietaria del centro commerciale ‘Il Castello’, Simone Rossi, responsabile gestione operativa e commerciale teleriscaldamento Hera e Francesco De Biase, direttore del centro commerciale della società di gestione Savillis. Il cantiere per il collegamento alla rete Hera della geotermia, ha interessato per circa otto mesi l’area del parcheggio su via Bologna del centro commerciale. Un progetto, che consentirà un risparmio annuo di 156 tonnellate di petrolio equivalenti, riducendo di oltre 658 tonnellate le emissioni di anidride carbonica e di più di mezza tonnellata di ossidi di azoto nell’ambiente. "Siamo particolarmente felici – spiega Patrizia Luciani – dell’avvio di questa nuova forma di riscaldamento a bassissimo impatto ambientale non solo per i suoi effetti diretti in termini di minori emissioni". Il progetto teleriscaldamento è stato accompagnato in questi mesi dalla campagna pubblicitaria Sgasiamoci, specificamente con ‘Sgasman – la sostenibilità è un gioco da ragazzi’. Un percorso di iniziative informative durante il quale il noto musicista e cabarettista ferrarese Andrea Poltronieri, vestendo i panni di Sgasman, ha realizzato una serie di video da 90 secondi, in cui interagisce con gli studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario F.lli Navarra di Ferrara, presentando progetti ambientali realizzati dai ragazzi. "Valorizzare la geotermia – ha proseguito Simone Rossi di Hera – peculiarità della città di Ferrara, è una tappa fondamentale per tutta la zona sud, perché permette di diminuire l’utilizzo di combustibili fossili, con positive ricadute ambientali". Nel suo intervento Simone Rossi si è soffermato su alcuni dati che derivano dall’allacciamento al teleriscaldamento. Il centro commerciale ogni anno eviterà l’emissione di 190mila cubi di gas, un consumo associabile a quello di circa 140 famiglie. Inoltre annualmente si eviterà l’emissione di 660 tonnellate di CO2. Il teleriscaldamento, quindi, riduce le emissioni di CO2 di circa l’80%, numeri che potrebbero aumentare di un circa l’8%-10% perché Hera raddoppierà la potenza geotermica. "Il centro commerciale Il Castello – conclude Francesco De Biase – è tra i principali luoghi di aggregazione della città di Ferrara e per questo vuole farsi promotore di buone pratiche alla sostenibilità e diventare un esempio da seguire".

Mario Tosatti