Parte l’iniziativa ’Rappresentare la scuola’

L’associazione ’Scuole unite’, in collaborazione con ’Confcooperative Ferrara’ e la ’Scuola di sviluppo territoriale’, ha organizzato il progetto ’Rappresentare la scuola’, un ciclo di incontri dedicati ai rappresentanti d’istituto delle scuole superiori della città. Gli incontri si terranno nella sala dell’Arengo del Comune, dalle 15 alle 17. Si parte lunedì, per poi proseguire il 17 marzo, il 14 aprile e il 12 maggio. Ogni incontro sarà un’occasione di confronto con ex rappresentanti d’istituto per discutere le problematiche scolastiche, sviluppare progetti e ascoltare gli studenti. Durante gli incontri verranno organizzati lavori su temi chiave, come la comunicazione con i docenti e le strategie per realizzare iniziative scolastiche efficaci.

Particolare attenzione sarà dedicata al mantenimento di un dialogo positivo costante con le istituzioni locali. Questa iniziativa mira a creare una rete di collaborazione tra le scuole e a promuovere una rappresentanza studentesca più consapevole e propositiva.