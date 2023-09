Parte Tramonto DiVino. In piazza calici e sapori

Tutto pronto per Tramonto DiVino a Ferrara. In piazza municipale oggi, alle 19,30, banchi d’assaggio con 200 etichette in libera degustazione servite e raccontate dai sommelier di Ais. In abbinamento assaggi di prodotti Dop e Igp in purezza e gourmet. Ospite d’Onore un banco di vini passiti regionali.