Partecipanza: accolto il ricorso della Regione, ma resta tutto sospeso

Sulla ormai annosa controversia tra otto consiglieri della Partecipanza agraria e la Regione Emilia-Romagna, il Consiglio di Stato, di recente, ha accolto l’appello presentato dal governo regionale contro la decisione del Tar Bologna di annullare la nomina del commissario e conseguentemente il reintegro dei consiglieri nelle loro funzioni. I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, hanno infatti accolto l’appello della Regione, sottolineando l’errore in cui sarebbero incappati i togati del Tribunale amministrativo, che "hanno erroneamente equiparato le partecipanze agrarie alle associazioni private", in questo modo ritenendo che non dovesse esserci la supervizione della Regione sull’attività della Partecipanza. Non sono stati dello stesso avviso i giudici amministrativi di secondo grado, che hanno accolto il ricorso dell’ente guidato dal governatore Stefano Bonaccini, fornendo una spiegazione molto articolata e piuttosto tecnica sulla natura non del tutto privatistica della Partecipanza, come invece era stata intesa dal Tribunale ammnistrativo di Bologna. Quindi appello accolto, ma comunque tutto sospeso in attesa che ci sia un altro pronunciamento. In questo caso della Corte Costituzionale, perché gli otto consiglieri, assistiti dall’avvocato Domenico Fata, oltre a chiedere il respingimento del ricorso in appello, avevano sottoposto al giudizio una questione di legittimità costituzionale di due articoli della legge regionale 24 marzo 2004 in combinato disposto con gli articoli 25 e 29 della legge regionale 27 maggio 1994. Quindi appello accolto, ma i giudici del Consiglio di Stato hanno anche sospeso l’efficacia dell’accoglimento alla decisione della Corte Costituzionale sulla legettimità delle leggi regionali. Decisione che dovrebbe arrivare a giorni.

