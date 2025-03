Partecipanza, annullate 28 delibere: "Il presidente Borghi è illegittimo"

Il Tribunale di Ferrara, con una sentenza (la n. 271/2025) , ha dichiarato, venerdì scorso, la nullità di ben 28 delibere adottate dalla Magistratura e dal Consiglio della Partecipanza Agraria di Cento tra gennaio e marzo dello scorso anno. La decisione, emessa dal Giudice Maria Marta Cristoni, ha infatti accolto il ricorso presentato da Corrado Borgatti, Renato Borgatti, Bruno Casoni, Pier Lorenzo Folchi, Mirco Gallerani e Raffaele Gilli, rappresentati dagli avvocati Irene Gallerani e Maura Marangoni. Le delibere annullate sono un tuono. Il Tribunale ha dichiarato nulle 25 delibere della Magistratura e 3 del Consiglio della Partecipanza, adottate da Massimiliano Borghi, Sandro Balboni, Massimo Pirani, Fausto Gallerani, Fabrizio Balboni e Sauro Bregoli. Sono state annullate per diversi motivi, tra cui: la convocazione, la presidenza e la sottoscrizione delle delibere da parte di Massimiliano Borghi, il quale, stando agli atti " non ricopre legittimamente la carica di Presidente della Partecipanza" come già stabilito da una precedente sentenza. Non è tutto. C’è anche l’esclusione illegittima dei Magistrati Raffaele Gilli e Vasco Fortini (quest’ultimo facente funzione di Presidente) dalle adunanze della Magistratura, l’esclusione illegittima dei Consiglieri Renato Borgatti, Bruno Casoni, Pier Lorenzo Folchi, Mirco Gallerani, Valter Balboni e dei Magistrati Raffaele Gilli e Vasco Fortini dalle adunanze del Consiglio. Negli atti è indicata anche la riduzione illegittima della composizione del Consiglio da 18 a 10 componenti. La condanna è a ‘pagare le spese’. Il Tribunale ha infatti condannato la Partecipanza Agraria di Cento al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti, per un totale di 5.45 euro per esborsi e 5.261 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Un ‘Golpe di palazzo’. I ricorrenti hanno definito la sentenza come "un’ulteriore conferma dell’operato illegittimo di Massimiliano Borghi e del suo gruppo, accusati di essersi ‘impossessati’ della Partecipanza Agraria di Cento attraverso un ‘golpe di palazzo’". Parole che tuonano sulle terre di Partecipanza. I protagonisti di questa vicenda hanno inoltre denunciato i danni economici causati da quella che definiscono ‘la ‘mala gestio’ del gruppo di Borghi e la loro "caparbietà" nel voler evitare di rispondere delle proprie azioni". Serve tutela. I ricorrenti hanno assicurato la collettività dei "Partecipanti" che i loro diritti e l’integrità dell’Ente saranno tutelati. Una vicenda complessa che impone riflessioni sul futuro della Partecipanza. Che avrebbe bisogno di un consiglio: rileggere la storia, per riscoprire la propria identità.

Claudia Fortini