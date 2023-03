"Partecipanza, i capisti tenuti all’oscuro"

La situazione in cui si trova la Partecipanza Agraria di Cento sta facendo preoccupare anche i capisti, cioè coloro che derivando dalle famiglie storiche del territorio, hanno diritto ad avere il capo. "Vorremmo portare all’attenzione della cittadinanza comunale la nostra preoccupazione in merito alla situazione del secolare Ente – dicono in una lettera i capisti Franco Ardizzoni, Claudio Balboni, Germano Borgatti e Claudio Tassinari - da tempo annotiamo che sui giornali vi sono solo notizie inquietanti con diatribe continue tra consiglieri, con chiamate in causa di avvocati e giudici per redimere queste incresciose situazioni e alla fine tutto questo caos ha portato al commissariamento della Partecipanza stessa".

L’Ente, infatti, si trova commissariato dalla Regione dopo diverse vicissitudini per le quali dovrà anche capire come muoversi a proposito dei giudizi del Tar in favore dei consiglieri estromessi da atti che lo stesso Commissario aveva poi annullato definendoli illegittimi. Sentenze che avranno anche un peso economico che la Partecipanza dovrà sopportare a meno di una rivalsa. Credono anche ‘inconcepibile’ che non si sappia nulla di ‘proposte dell’antico ente, attraverso il presidente e il consiglio, iniziative capaci di valorizzarlo assieme al territorio che rappresenta’. E proseguono. "E’ inconcepibile che non si sappia nulla sulla sua situazione economica – prosegue la nota - se sia iniziata una verifica e revisione dello Statuto da sempre promessa ogni qual volta si svolgono le elezioni o di come si sia conclusa la questione legata alla ventennale divisione dei Capi. Pensiamo siano domande legittime e anche se l’attuale Commissario saprà gestire al meglio questo difficile momento, vorremmo che servissero da stimolo, per far capire che ci sono Capisti orgogliosi di questo Ente, che sono interessati alle sue sorti perché legati alla sua storia e ai suoi valori. Più che per i litigi, vorremmo che questi anni fossero ricordati per dei provvedimenti capaci di mantenere floridi e fruttuosi sia l’Ente che il nostro territorio".

E avanzano osservazioni. "Ricordiamo poche assemblee con i Capisti e ci pare che sia un organo esautorato dalle sue funzioni di consenso – propongono - chiediamo se non sarebbe utile convocarne alcune prima di indire le elezioni del nuovo consiglio, per capire se vi siano domande o anche proposte sul futuro dello storico Ente, consci del fatto che ben pochi sono a conoscenza delle dinamiche che portano alla sua gestione che, per inciso, è dei Capisti. La Partecipanza Agraria oggi risulta inavvicinabile, sconosciuta e ignota ai più. Forse aprire un po’ le porte per fare trasparenza e dare una ’bella boccata d’aria fresca’, servirebbe anche a rilanciarla".

Laura Guerra