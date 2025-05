Partecipanza, il tribunale annulla le delibere: "Adottate da chi non aveva incarichi legittimi"

"I giudici annullano 20 delibere adottate da Massimiliano Borghi, Sandro Balboni, Massimo Pirani e Fausto Gallerani". E’ così che si torna a parlare delle tante questioni legali della Partecipanza Agraria di Cento con i consiglieri Corrado Borgatti, Renato Borgatti, Bruno Casoni, Pier Lorenzo Folchi, Mirco Gallerani, Raffaele Gilli che fanno sapere gli ultimi sviluppi. "Il 5 maggio 2025, il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni, tramite sentenza – scrivono – ha dichiarato la nullità delle 8 delibere di Magistratura della Partecipanza dalla 38 alla 45 adottate da Massimiliano Borghi, Sandro Balboni, Massimo Pirani e Fausto Gallerani tra il luglio ed il settembre del 2024. Ha anche condannato la Partecipanza a pagare le spese di lite". E aggiungono. "Precedentemente, il 10 marzo 2025, il Tribunale di Ferrara con il Giudice Mauro Martinelli aveva dato sentenza di nullità di 12 delibere di Magistratura della Partecipanza dalla 26 alla 37 adottate tra l’aprile ed il giugno del 2024 e condannata alla rifusione in nostro favore delle spese di lite". E spiegano i motivi per cui le 20 deliberazioni di magistratura sono state dichiarate nulle. "Le adunanze sono state convocate, presiedute e sottoscritte le delibere – scrivono i 6 consiglieri – da chi non ricopre legittimamente la carica di Presidente della Partecipanza Agraria, come stabilito dalla precedente sentenza 316 del 2024. Queste 2 nuove sentenze si affiancano alle altre 5 sentenze, precedute da 2 sospensive, per complessivi 9 provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, con le quali il Tribunale Civile di Ferrara ha dichiarato l’illegittimità dell’operato del gruppo che si è impossessato della Partecipanza Agraria di Cento". E ne danno una lettura. "Negli ultimi procedimenti, cioè la sentenza 438 e la numero 254, non si sono neppure costituiti in giudizio ma sono ricorsi immediatamente in appello al solo fine di non rendere esecutive le sentenze, così guadagnando tempo al loro operato – concludono - Dilazione a tutto danno della Partecipanza e della collettività, che unitamente al territorio, ne stanno pagando i costi". Nonostante le nostre ripetute richieste di replica, al momento chi è a capo della Partecipanza, sulla questione ha scelto il silenzio. Ci si domanda quale futuro ci sarà dunque per la Partecipanza, in questo clima di battaglie legali e all’elezione del nuovo consiglio di amministrazione, con voto non ancora indetto.

Laura Guerra