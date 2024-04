"Partecipanza, la Regione intervenga subito"

CENTO

A seguito della sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara che ha dichiarato la nullità di diverse delibere di consiglio, di magistratura e la nomina del presidente della Partecipanza Agraria di Cento per ‘violazioni statutarie’, ieri hanno fatto il punto della situazione Renato Borgatti e Mirco Gallerani, affiancati da Raffaele Gilli, Bruno Casoni, Pierlorenzo Folchi e i due avvocati Irene Gallerani e Maura Magoni che avevano promosso la causa. "La Partecipanza sta vivendo un momento molto delicato, con responsabilità che hanno nomi e cognomi e un governo che non ha più la maggioranza ma non molla le poltrone, bloccando l’ente – dice Borgatti – ora sono due le strade che si possono seguire: l’intervento della Regione commissariando l’ente o, preferibile, il reinsediamento dei consiglieri eletti nel 2019 prevedendo la corretta elezione del presidente, la sfiducia della Magistratura attuale, l’adeguamento dello Statuto con la caduta della discriminante uomo-donna, l’adeguamento della norma per l’opzione in denaro legata ai capi e una profonda analisi amministrativa degli atti di questi 2 anni onde valutare eventuali responsabilità e a chi possono essere riconducibili".

Insieme a Gallerani parlano del ‘timore che le cose possano ancora più in lungo’ riferendosi al possibile appello, parlano di una tentata conciliazione non andata a buon fine ma anche di ‘nuove elezioni indette ma sospese dal giudice’. In calendario infatti, ci sono il 17 aprile la ‘discussione a seguito del reclamo della Partecipanza contro il provvedimento di sospensiva e il 23 maggio la prima udienza relativa ad altre delibere impugnate’ oltre ad attendere se entro fine aprile arriverà l’appello legato alle precedenti delibere.

"Solo la Regione con il commissario può fermare gli atti, bonificare la situazione e riconsegnare l’ente in mani legittime – prosegue Gallerani parlando anche di alti costi legali che sarebbero dunque in capo alla Partecipanza – oggi più che mai il territorio ha bisogno della Partecipanza perché si è perso aziende, lo storico istituto di credito. L’unica ‘azienda’ che sul territorio ha capitale di rilievo è la Partecipanza, con 1500 ettari di terra, 450 case, un palazzo e 6 milioni di euro di liquidità e tutti gli strumenti per rilanciare l’economia del territorio".

l.g.