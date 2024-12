Partecipazione cittadina, ecco tutti gli eletti frazione per frazione

Esperite le operazioni di voto del 1° dicembre, ecco i nomi degli eletti per il rinnovo dei rappresentanti di partecipazione cittadina del capoluogo e frazionI del comune di Argenta. Si tratta di un massimo di 5 esponenti eletti in base alle preferenze ottenute in ogni paese, eccezion fatta per Traghetto (dove non si è candidato nessuno e che resta senza Rpc, se non aggregato ad altre località) e di Benvignante a cui di rappresentanti ne spettano 3.

ARGENTA: Delia Forte, Emanuele Negrini, Eduardo Biolcati Rinaldi, Tiziano Lovato, Jacopo Panizza. ANITA: Antonella Selega, Saura Baldrati, Moamed Dioume, Maura Ornoffi e Danilo Altini (il più longevo di tutti, coi suoi 92 anni). FILO: Sergio Bortolotti, Gloria Calonici, Luca Coatti, Rita Loreti, Luca Vistoli. SANTA MARIA CODIFIUME: Remo Manzoli (il più votato in assoluto), Claudia Fornasini, Paola Foschini, Fabio Brina, Fausto Nardi. SAN BIAGIO: Liviana Pambieri, Catia Cesari, Paolo Bergonzoni, Rita Marchi, Ferdinando Martire. CAMPOTTO: Stefano Ciani, Roberto Giuliani, Cristina Bolini, Samuel Ferrari, Massimiliano Gardenghi. CONSANDOLO: Devid Bergamini, Giulia Sangiorgi, Fabio Tassoni, Davide Bonora, Riccardo Previati. Nelle restanti 7 località non si è andati ai seggi in quanto il numero dei candidati era pari o inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi tutti i candidati entrano d’ufficio a far parte dei Rpc. BANDO: Milena Trentini, Ornella Quattrini, Marino Mingozzi, Adriano Ferro, Giuliano Ferlini. BENVIGNANTE: Marco Piazzi, Moira Bondandini, Moreno Sani. BOCCALEONE: Patrizia Tabarroni, Gloria Guzzinati, Andrea Barilani, Patrizia Tamburini, Isabella Baroni. LONGASTRINO: Gilberta Ravaglia, Cristina Tarroni, Federica Innocenti, Luciano Baldrati. OSPITAL MONACALE: Leonardo Velsi, Francesco Gnaccarini, Claudio Bolognesi, Anna Mazzanti. SAN NICOLO’: Paolo Orlandini, Marco Giori, Elena Maietti, Sergio Zanoli, Graziano Franceschi. Prossimo passo la nomina inter nos di presidente, vicepresidente e segretario.

n.m.