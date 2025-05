"Partecipazione dei lavoratori, perché il Pd si astiene?"

Caro Carlino,

l’aula del Senato ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il testo, approvato dalla Camera dei deputati, non ha subito modifiche ed è nato da una iniziativa voluta dai lavoratori. Infatti è stato il sindacato della Cisl a proporlo al governo. Mi sono meravigliato che il Partito Democratico, erede del Partito Comunista Italiano, che fu il partito storico degli operai, si sia astenuto, mentre il Movimento Cinque Stelle abbia addirittura votato contro. Mi viene da pensare che la cavalcata ai referendum, promossi dalla Cgil, sia più una mossa politica, che per il bene degli operai. Il Partito Democratico è anche contradditorio: il Jobs Act, infatti, è stato proposto e attuato dal governo guidato da Matteo Renzi, allora segretario dello stesso partito, e ora lo si vuole cancellare. E’ paradossale che il Partito Democratico boicotti la legge pro lavoratori e non si tenga conto della portata storica di questa legge, visto che è passato un principio che si potrebbe considerare rivoluzionario. I lavoratori potranno entrare nei consigli di amministrazione e partecipare alla vita dell’azienda. Non solo, ma sono previsti ulteriori vantaggi che i lavoratori hanno ottenuto. Questo è un ulteriore treno perso dal Partito Democratico. Grazie per la pubblicazione, saluto cordialmente la redazione,

Vincenzo Aiello