Cristiano Bendin

Comitati spontanei di condòmini arrabbiati per i folli rincari del teleriscaldamento; comitati civici contro Feris (il progetto di riqualificazione dell’ex caserma di via Cisterna del Follo che prevede anche la realizzazione di un parcheggio e di un centro commerciale); gruppi organizzati di ambientalisti e di cittadini contro il concerto di Springsteen al Parco Urbano; proteste per la chiusura dell’autostazione di via Rampari San Paolo. In quest’ultimo periodo, alla vigilia di grandi trasformazioni urbane, nel pieno di una guerra nel cuore d’Europa e all’approssimarsi di eventi internazionali destinati a scuotere (e ad animare) la "città del silenzio", c’è del grande fermento a Ferrara.