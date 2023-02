Partecipazione e giochi politici E’ la democrazia

Cristiano

Bendin

Ebbene io trovo che questo fermento, che generalmente non piace alla politica - la quale ha bisogno di assumere decisioni in tempi rapidi senza troppe complicazioni - sia un fattore positivo di partecipazione attiva dei cittadini. Tra l’apatia o l’acritica adesione a tutto ciò che viene proposto e la sana battaglia dei principi trovo sempre preferibile la seconda, specie se sincera e ideale. Altra cosa è la strumentalizzazione politica che di tali legittime istanze viene fatta da partiti o gruppi di pressione che hanno obiettivi "altri" rispetto a quelli dei comitati promotori. Ed è indubbio che, ad esempio sul caso Feris, una parte della sinistra non manchi di strizzare l’occhio compiaciuto alle ragioni degli oppositori. Ma anche questo, va detto, è il gioco della politica. Sarà la bontà delle argomentazioni

ad avere la meglio e questo rappresenta un banco

di prova importante per l’amministrazione comunale, chiamata a dare risposte credibili ai dubbi dei cittadini.

Anche il caso Springsteen sta scaldando gli animi ma se guardiamo a cosa è successo, o sta succedendo, in tutte le città del mondo nelle quali si è svolto un evento di grande portata come un concerto in grado di richiamare migliaia di persone, ci rendiamo conto che è tutto perfettamente normale e fisiologico. Coloro che analizzano tali fenomeni, invitano a non drammatizzare simili dialettiche: spesso, infatti, ad una minoranza che si mobilita e che urla il suo legittimo "no", corrisponde una maggioranza silenziosa che, senza andare in piazza,

pensa il contrario. Infine, se

la rabbia dei residenti per la miriade di cantieri che stanno rivoluzionando porzioni di città è anch’essa parte di un processo più che fisiologico - dove alla fine, speriamo, prevarrà l’interesse generale (cioè un lavoro ben fatto e utile a tutti) - quella contro il caro bollette va sostenuta a più livelli - e il nostro giornale farà la sua parte - perché è il segno di una ritrovata consapevolezza civica contro un sistema di determinazione dei prezzi distorto (qui come nel resto d’Italia e d’Europa) e da riformare con urgenza.