"Parti in piena sicurezza Già pronti ad accogliere le donne in dolce attesa"

di Mario Bovenzi

Dal primo giugno e fino al 30 settembre, a causa della carenza di personale medico e ostetrico, l’attività del Punto Nascita di Cento è sospesa. Il personale medico in servizio è di 7 professionisti, uno dei quali cesserà da giugno. Sono 14 le ostetriche, forte il turn-over con picchi mensili di 4 sostituzioni. Queste le prime righe del comunicato con il quale la nostra azienda sanitaria annuncia lo stop del reparto per alcuni mesi. "Una realtà che ricalca quello che è il quadro nazionale della sanità. C’è carenza di personale, è difficile trovare alcune specialità. Basti pensare che per formare alcune figure ci vogliono anche 12 anni", spiega il professor Pantaleo Greco, primario di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cona

I concorsi?

"Ci siamo attivati e non da oggi per cercare queste figure, facendo i concorsi. Concorsi che spesso vanno deserti, non possiamo nasconderci quello che succede oggi in Italia nella sanità"

Allora il punto nascita di Cento chiude per alcuni mesi?

"Dal primo giugno, ma noi siamo pronti ad accogliere tutte le pazienti"

I numeri di Cento?

"L’anno scorso i parti sono stati 190, quest’anno siamo a 75. La previsione è quella di toccare a Cento la soglia di 160 parti, non oltre"

Nell’ospedale di Cona?

"La media è di 1600 parti all’anno. Prendere in carico la situazione del Punto Nascita di Cento non incide in alcun modo sul nostro lavoro. Si tenga presente che c’è già una forte collaborazione con l’ospedale di Cento. Le gravidanze a rischio vengono già qui. Ci sono percorsi consolidati tra i due nosocomi per accogliere le future mamme"

Il suo staff?

"Siamo undici medici e contiamo di arrivare a stretto giro a 15. Le ostetriche una quarantina. Da noi si partorisce in piena sicurezza".