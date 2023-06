Partiti i centri estivi alle ex scuole elementari Spazio 29, lavori in vista

Sono ufficialmente partiti i Centri Estivi Ricreativi del Comune di Bondeno, gestiti da La Locomotiva presso le ex scuole elementari di Piazza Aldo Moro (Cioch). Spazio 29 ha infatti trasferito provvisoriamente i propri servizi dalla struttura di via Veneto a quella delle ex elementari, per consentire l’ormai prossimo avvio dei lavori di miglioria tecnica ed estetica. "Ad essere trasferiti presso lo storico edificio di piazza Aldo Moro non sono solamente i Centri Estivi appena partiti – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –, bensì tutti i servizi per i giovani dell’Ente gestiti da La Locomotiva. Da subito è infatti operativo anche l’Informagiovani, ovvero lo sportello per l’orientamento al lavoro, un servizio che non si interrompe mai durante l’anno".

Dal 15 settembre, invece, sempre presso le ex scuole elementari si aggiungeranno anche il Doposcuola e la possibilità di prenotare una sala per feste e compleanni.

"Il trasferimento da Spazio 29 alle ex elementari ha seguito un percorso preciso, ben organizzato e soprattutto di cui sono stati informati tutti gli attori coinvolti, a partire dalle famiglie e dagli utenti – spiegano Saletti e Poltronieri –. Questo trasloco temporaneo nella nuova sede è funzionale alla partenza dei lavori da 1 milione di euro del progetto Attraversa-Menti, che porterà sensibili migliorie a Spazio 29, alla Casa della Musica e alla Biblioteca Comunale sotto i profili tecnici ed estetici".