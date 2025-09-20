Party, dj e Silvia Salis. Una serata ’Futura’

Coalizione Civica Ferrara lancia Futura!, la sua prima grande festa di tesseramento: un pomeriggio e una serata all’insegna di politica, cultura, scambio e divertimento. L’iniziativa oggi negli spazi di Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara), dalle 17 alle 24.

Il cuore dell’appuntamento sarà il dialogo con Emily Clancy, vicesindaca di Bologna, e Silvia Salis (nella foto), sindaca di Genova (alle 18), due protagoniste delle amministrazioni locali che porteranno esperienze e visioni su come le città possano essere laboratorio di democrazia, diritti e partecipazione.

Alle 19.30 Futura! ospiterà la presentazione del libro "Tutto il mondo è cosa mia. Rossana Rossanda". L’autrice Giorgia Antonelli dialogherà con Arianna Poli (Coalizione Civica Ferrara) per raccontare la figura e l’eredità politica di una delle più grandi intellettuali del Novecento.

Per tutta la durata della festa, lo "Swap party dal mondo’, organizzato insieme a Cittadini del Mondo, offrirà un momento di scambio e riuso creativo di abiti e oggetti, unendo sostenibilità, incontro e divertimento.

Il programma, che si aprirà alle 17 con la presentazione di Coalizione Civica e numerosi interventi di associazioni cittadine, proseguirà fino a tarda sera con dj set e festa. Ci saranno la raccolta fondi di Mediterranea Ferrara e banchetti informativi di Arci Ferrara, Adi Ferrara, Cittadini del Mondo, Grisù451, Forum Droghe e la Società della Ragione per conoscerne attività, progetti e campagne.

Poi tanto spazio allo scambio di idee e alla convivialità e la possibilità di aderire a Coalizione Civica renderanno l’evento un’occasione unica per chi vuole costruire una Ferrara più giusta, inclusiva e sostenibile.