Party, musica e conferenze, ecco il Festival

Sabato in Piazza del Guercino, dalle 14.30 fino al tramonto, ci saranno banchetti di artigiani, laboratori per grandi e piccoli, swap party, conferenze, cibo veg, birra e musica con il 4° Festival della sostenibilità organizzato a Cento da Resistenza Terra, in collaborazione con diverse associazioni e realtà artigianali del territorio.

Dalle 14.30 fino a sera ci saranno banchetti di artigiani e associazioni a tema riuso e sostenibilità, dalle 15.30 lo Swap Party (scambio vestiti) con Arcoiris e Resistenza Giovani dove si potrà portare massimo 5 capi in ottimo stato e puliti e per ognuno prenderne uno in cambio.

Dalle 15 alle 16.30 ci sono i laboratori di decorazione di tote bag, ricamo e acquerello con Narè Lab e Katia Saccomandi, dalle 16.30 alle 18 il laboratorio di uncinetto per principianti con Valeria Sosnina, dalle 16 alle 18.30 le attività per bambini ‘Generation Carbon, è il momento di passare all’azione’ a cura di Tararì Tararera con caccia al tesoro per imparare qualcosa di più sul cambiamento climatico scoprire insieme soluzioni e idee per la cura del Pianeta.

Dalle 18.30 alle 19.30 ci saranno le conferenze sulla sostenibilità con il pediatra Marco Breveglieri sull’importanza dell’alimentazione vegetale, il ricercatore di Scienze dell’Ambiente all’UNIFE Mattias Gaglio su come riportare la biodiversità in città, e l’attivista di Extinction Rebellion Emiliano Maneri.

Dalle 19.30 alle 20.30 musica latinoamericana con Andanza. La parte gastronomica vedrà presenti Giuggiola con panini e altri cibi, Marisol Arenas con il suo micro laboratorio alimentare biologico, prodotti da forno salati, tutto vegano e il birrificio Biren.

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà in forma ridotta con lo Swap Party e i talk presso la Sala "F. Zarri", al Palazzo del Governatore. Per tutto il giorno: banchetti artigiani a tema riuso e sostenibilità, cibo veg di Giuggiola e birra del BiRen, esposizione fotografica Imboscarsi, con foto di Matteo Pagnoni, a cura di Paolo Pagnoni, Luca Salvioli e Francesco Mezzo, con il supporto dello staff del Bosco Integrale. Un festival organizzato da Resistenza Terra per raccontare il Pianeta che si vorrebbe.