Pascoli, tre studenti star alla Bocconi

Grande soddisfazione all’istituto comprensivo "Pascoli" di Cento che, con fierezza, annuncia un bellissimo risultato di tre giovani studenti centesi, frutto del loro impegno scolastico. I tre alunni infatti, (nella foto pubblicata sulla pagina social della scuola) sono i finalisti al concorso matematica junior edizione 2023. "Abbiamo il piacere di comunicare l’esito dei campionati della matematica, concorso organizzato dal centro Pristem della prestigiosa Università Bocconi di Milano – annunciano - I nostri alunni di classe quarta e di classe quinta, hanno partecipato alla prova per accedere alle finali nazionali a Milano. E’ così che sabato 13 maggio alle 12, tre nostri alunni ci rappresenteranno, nell’Aula Magna della nota università e sosterranno la prova finale insieme a coetanei provenienti da tutta Italia". Una bella soddisfazione per tutto il territorio. "Per la categoria CE4 – dicono dalla scuola - Bruno Falcinelli primo classificato, e Samuele Mandreoli, secondo classificato. Mentre per la categoria CE5 al primo posto si è piazzato Gregorio Girolimetto. Gli alunni saranno accolti e premiati dalla nostra Dirigente Scolastica in giugno, alla consueta cerimonia delle premiazioni organizzata dal nostro istituto".