Pasqua, controlli ai lidi. Stupefacenti nel mirino

Denunce e segnalazioni per detenzione di stupefacenti. È questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Comacchio, che hanno intensificato la loro attività nel territorio di competenza con un dispositivo straordinario messo in campo nelle ore serali e notturne nei festivi di Pasqua e Pasquetta. Tutto questo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di cittadini e turisti che, numerosi, hanno deciso di trascorrere il lungo weekend festivo sulla costa.

Entrando nel dettaglio dei principali provvedimenti assunti, una giovane italiana di 21 anni è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto nell’ambito di un controllo stradale a Lido di Pomposa: la ragazza, che viaggiava come passeggera di un’automobile, è stata trovata in possesso di circa undici grammi di hashish e oltre un grammo di marijuana. Nel corso dello stesso controllo, il conducente e un altro passeggero, entrambi italiani tra i 20 e i 23 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale. Il servizio da parte dei militari dell’Arma ha previsto anche controlli svolti a piedi in altre località turistiche della costa comacchiese. Nella circostanza, tre giovani italiani sono stati segnalati alla Prefettura in quanto sono stati trovati in possesso di stupefacenti. Nello specifico, un ventiquattrenne è stato controllato a Lido degli Estensi: i militari lo hanno trovato con una sigaretta artigianale che conteneva hashish. Nelle vicinanze della propria abitazione, in via dei Mille, i carabinieri hanno fermato un ventiduenne che aveva con sé 5,5 grammi di hashish. Infine, ad essere segnalato alla prefettura è stato un diciannovenne che, controllato a Lido degli Estensi, era in possesso di oltre dieci grammi di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e le autorità giudiziaria e amministrativa competenti sono state informate da parte dei militari dell’Arma che hanno confermato la loro attenzione rispetto alla prevenzione e al contrasto alla detenzione e consumo di droga, in particolare tra i più giovani: attenzione manifestata sia attraverso le attività di controllo che in momenti di approfondimento e riflessione sul tema organizzate anche di recente nelle aule scolastiche del territorio.

Come anticipato dall’Arma, i controlli – che hanno contribuito a garantire un clima di sicurezza e legalità durante il ponte di Pasqua, tutelando residenti e numerosi turisti che hanno raggiunto il litorale comacchiese – proseguiranno anche in occasione delle prossime festività del 25 aprile e primo maggio, nel corso delle quali si attendono diversi visitatori sulla costa.

v. f.