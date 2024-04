Pasqua sul green del Cus col Grand Prix del Marrakech. Sorride Alessandro Bolognesi

Non conosce sosta il calendario gare del Cus Ferrara Golf; sabato, vigilia di Pasqua, si è infatti svolta sul tracciato estense la sesta edizione del trofeo Grand Prix de Marrakech Beach 55. I premi speciali sono andati ad Andrea Pucci (primo tra i seniores), Paola Gotti (vincitrice tra le signore) e Monica Cremon (prima di quarta categoria), del Poli Golf. Roberto Astori, Mauro Magnanini e Guido Zavarini invece, hanno conquistato il secondo netto rispettivamente della terza, della seconda e della prima categoria, dietro a Tommaso Cavassi, Fabio Fraccarollo e Pietro Pellegrini. Il vincitore assoluto del torneo è stato Alessandro Bolognesi, giovante talento cresciuto sui green cussini e ora in forze al Golf Club Modena. Il prossimo appuntamento è per il 7 aprile col Trofeo Immobiliare San Pietro.