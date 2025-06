Passa la Bike Night nei territori di Ostellato,. Voghiera e Portomaggiore

Pedalare per riempirsi gli occhi di nuove bellezze, senza la necessità di fare presto. E’ "Festina lente (espressione latina che sta per "affrettati lentamente"), il serpentone di biciclette che il 14 giugno darà la vita alla suggestiva Bike Night di Witoor. Un’iniziativa che ci dice che il territorio ferrarese può essere vissuto da una prospettiva diversa in sella a una bicicletta: i 65 chilometri di strade che connettono Ferrara ai placidi canali di Comacchio attraversano la natura e abbracciano luoghi pieni di storia in cui fermarsi e godersi il momento. Le delizie estensi di Belriguardo a Voghiera e del Verginese a Gambulaga riportano indietro ai tempi dei duchi d’Este, le Vallette di Ostellato e l’idrovora di Valle Lepri.