Passa la manovra da 2,5 milioni

Se l’esecutivo centrale sta incontrando non poche difficoltà per la stesura della Finanziaria, la Commissione Consiliare di ieri pomeriggio ha approvato all’unanimità la prima ‘manovra’ d’autunno del Comune. Una variazione di bilancio che, complessivamente, ammonta a circa due milioni e mezzo di euro e che lunedì sarà discussa nel corso della seduta del Consiglio Comunale. A esporre la delibera, l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini. "Grazie al trasferimento di risorse derivanti dal fondo opere indifferibili – spiega l’amministratore – siamo riusciti a ‘liberare’ dall’avanzo libero oltre un milione e quattrocentomila euro che serviranno a sostenere una serie di interventi che noi reputiamo prioritari". Va detto che, le risorse appena arrivare dal Fondo ministeriale, erano state anticipate nei mesi scorsi dal Comune. L’esborso si era reso necessario per l’adeguamento delle gare d’appalto legate ai cantieri del Pnrr, dato l’innalzamento dei costi delle materie prime e di ciò che ha subito un forte aumento del prezzo per via dei riflessi – in particolare – del conflitto in Ucraina. Ma vediamo nel dettaglio alcune poste di spesa che finanzieranno gli interventi stabiliti dalla Giunta. Oltre mezzo milione di euro (per la precisione 550 mila euro) serviranno a sostenere gli interventi di riqualificazione e restauro degli immobili di alcune contrade. Immobili che, come specifica l’assessore Fornasini, sono in alcuni casi di proprietà della Provincia "ma che necessitano di lavori ai quali provvederà l’amministrazione". Una su tutte, la sede della contrada di Santa Maria in Vado. Altri duecentomila euro saranno investiti per la progettazione della robusta riqualificazione voluta dalla Giunta per l’aeroporto. Altri 350 mila euro serviranno per sostenere l’intervento di recupero e riqualificazione urbanistica della zona di Porta San Pietro; settantamila euro saranno destinati alla realizzazione degli spogliatoi a servizio del campo al parco Coletta, mentre 46mila euro vengono investiti per l’impianto di condizionamento del museo della Cattedrale.