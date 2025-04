Passa la piena del Po. Criticità arancione, ma adesso livelli in calo

Continua il monitoraggio del Po, con il colmo della piena che attraversa il nostro territorio, da Pontelagoscuro fino ai rami del Delta. La piena del grande fiume, fanno sapere da Aipo, è attestata su livelli di moderata criticità (seconda soglia, colore arancione) nel tratto tra Borgoforte e i rami del Delta, che comprende la sezione di Pontelagoscuro. Si prevede la conferma di tali valori in questo tratto anche per le prossime 24 ore e, fino a questa sera, tra Sermide (nel Mantovano) e i rami deltizi. A partire dalla nottata, invece, si stima una decrescita dei livelli alla prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo). Rimane comunque l’allerta, fino a quando il grosso della piena non sarà completamente transitato.

L’ufficio servizio di piena centrale Aipo e gli uffici territoriali dell’agenzia competenti sui tratti interessati dalla piena "proseguono nelle attività di monitoraggio e di verifica delle opere idrauliche, in coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali". La stessa Aipo raccomanda "massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle golene interessate dalla propagazione della piena e nelle attività di navigazione". Finora il fiume non sta creando grossi problema sul nostro territorio. L’unico intervento significativo si è registrato la sera di Pasqua, quando la protezione civile è intervenuta a Francolino per una fuoriuscita di acqua di falda da un pozzo, prontamente ‘tamponata’ con i sacchetti di sabbia.