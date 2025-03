Passa la piena, resta l’emergenza. Campi allagati, un’impresa coltivare: "Rischiamo di gettare la spugna"

Aveva postato una foto di un frutteto appena estirpato, il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida rispose a quel grido d’aiuto. "Era proprio lui, non capita tutti i giorni che un ministro ti risponda", ricorda quell’episodio di alcuni anni fa Jennifer Felloni, 37 anni, 36 ettari in larga parte a frutteto nelle campagne di Tresignana. Non si arrende mentre, ieri mattina, con i suoi dipendenti potava le piante. "Abbiamo messo il turbo, dobbiamo finire prima che sboccino i fiori", spiega, nel tic tac delle cesoie. Nei campi, acqua che cade sulla testa, acqua sotto, il terreno è zuppo. "Una spugna, che rischia di danneggiare le radici", dice la coordinatrice di Agia Ferrara. Sul Reno la piena è passata, si allontana la grande paura a Campotto, nel comune di Argenta. Ma le nuvole scure restano su un settore, l’agricoltura, ormai finito a mollo. "La pioggia, la grandine, il nodo delle assicurazioni, la siccità. E’ la tempesta perfetta, gli agricoltori non riescono a fare più reddito, le imprese affondano, rischiano di gettare la spugna", è preoccupato il presidente di Cia, Stefano Calderoni. Teme un calo della produzione del grano del 50%. "Ormai il terreno è zuppo d’acqua, non riesce a ricevere più. Le idrovore stanno andando al massimo per riuscire a tenere sotto controllo la situazione dal punto di vista idrico", precisa nella sua veste di presidente del Consorzio Bonifica di Ferrara. Anche Riccardo Casotti, vicedirettore Coldiretti, segue la situazione passo passo. "Il grano è certamente in sofferenza, alcuni terreni sono diventati acquitrini. Tra l’altro diventa difficile con i trattori entrare negli appezzamenti, con il pericolo di non riuscire a seminare il mais, altre colture". Un pericolo che a Campotto non corrono più, ettari ed ettari diventati un mare. Claudio Mesini è il presidente della sezione Cerealicola di Confagricoltura Ferrara, anche lui è una vittima dell’allagamento dell’ottobre scorso. Ormai uno dei tanti, a Campotto non contano più le volte che sono andati sotto’acqua. "La situazione è disastrosa – dice, parole amare –. I terreni sono laghi, pantani che si estendono a perdita d’occhio. E’ impossibile muoversi con i trattori, in questo momento oltre a quello che abbiamo perso dobbiamo mettere nella montagna di danni anche la mancata produzione della stagione, così non è possibile preparare il terreno, seminare". Alberto Negrini è il titolare della società agricola Frazchina, al suo fianco la sorella Antonella (Confagricoltura). Sono proprietari del marchio ’Il Miele del Casetto’. Antonella ieri era in piazza a Ferrara con il suo miele. "Questa è l’ultima produzione, quella precedente al disastro. Abbiamo perso sotto l’alluvione quasi tutte le arnie, le nostre api. Siamo riusciti a salvare giusto qualche casetta". Il fratello nei giorni scorsi è apparso in una foto, alle sue spalle, al posto del terreno, un mare. Le dita alzate, ne aveva contate sei. "Sei allagamenti", afferma. Pochi giorni, sono diventati sette, venerdì otto. "Ho perso ogni speranza di coltivare la mia terra, è tutto acqua, acqua e ancora acqua. Cosa ci vado a fare laggiù".