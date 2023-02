"Passaggi a livello, la Regione che cosa vuol fare?"

BONDENO

Passaggi a livello e lunghe file di attesa ai passaggi a livello che interrompono il traffico. "Esiste un problema di sicurezza e di tempi lunghi di attesa, lungo i passaggi a livello della linea ferroviaria Ferrara-Suzzara: la Regione dica cosa intende fare per superare gli attraversamenti". Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini (foto), invoca un’azione chiara, per superare passaggi a livello che, lungo la ferrovia regionale, portano via tempo, bloccando strade a grande percorrenza e presentano varie criticità. Si vedano, ad esempio, quello di Senetica, quello di Stellata-Ficarolo, in località Ponti Spagna, o quello di Porotto, lungo la Sp 66. Oppure, quello di via Rondona a Vigarano. "Nel corso degli anni – dice Bergamini – in coincidenza con i vari passaggi a livello lungo la linea si sono registrati vari incidenti, alcuni molto gravi, con mezzi agricoli o pesanti che sono rimasti incagliati nei cavi elettrici, abbattendoli. Un po’ ovunque – prosegue – si stanno perseguendo politiche di superamento degli attraversamenti, creando scavalca-ferrovia". Secondo la Regione, sarebbero 243 i passaggi a livello gestiti dalla Rete Ferroviaria lungo i tracciati emiliano-romagnoli. Perseguendo obiettivi di "ricucitura urbana", ed efficientamento dei trasporti, si è cominciata un’opera di superamento di tali intersezioni. "Il tracciato della Fer – spiega Bergamini – è inserito nella Zls e risulta strategico, per una mobilità sostenibile di persone e merci. Va quindi migliorato, intervenendo sugli stessi passaggi a livello, che creano problemi di traffico e inquinamento. Nell’interrogazione che ho presentato – conclude – oltre a richiedere chiarimenti sugli investimenti in tal senso, vorrei sapere dalla Giunta Bonaccini se esiste la volontà di instaurare un tavolo di confronto con Fer e Tper".