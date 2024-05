"Passaggio a livello, basta disagi. Realizzate un nuovo cavalcavia"

Opere di ‘compensazione’, ovvero che ripaghino le persone che abitano il territorio dei disagi di due anni di lavori. Tra le proposte: la realizzazione di un cavalcavia ferroviario a Ponti Spagna per evitare i disagi del passaggio a livello sulla strada provinciale. Lo chiede Tommaso Corradi, a nome della lista civica ‘Bondeno in testa’ e del Pd. C’è una premessa: "L’opera idraulica in corso di realizzazione a Stellata è fondamentale per la sicurezza idraulica di un territorio in cui abitano più di 300.000 cittadini – dice -. Questa doverosa premessa non può però far dimenticare i disagi che per almeno due anni insisteranno sul territorio del comune di Bondeno ed in particolare su Stellata e Malcantone". Luoghi che sono anche il fulcro di sforzi imprenditoriali e amministrativi legati al turismo. Lo chiedono da oltre un anno. "Sarebbe necessario garantire opere compensative – sottolinea Corradi - ovvero opere che ripaghino il territorio e i cittadini dei disagi subiti durante la realizzazione di un intervento così importante e imponente". E la proposta è chiara: "Che gli enti coinvolti nella realizzazione – spiega Corradi - possano finanziare un cavalca - ferrovia che tolga definitivamente il passaggio a livello di Ponti Spagna". Investimenti importanti: "Il Consorzio di Bonifica di Burana – aggiunge - del resto continua a dire che l’opera non era più rinviabile, pertanto se non ci fossero stati i soldi del PNRR avrebbe dovuto pagare con il proprio bilancio. Regione Emilia-Romagna ha tra i suoi obiettivi di mobilità quello di togliere passaggi a livello per cui l’intervento sarebbe assolutamente in linea con la programmazione regionale". Da qui un invito rivolto all’amministrazione comunale: "È fondamentale che il Comune di Bondeno alzi la voce su questo tema – conclude il centro sinistra - altrimenti rimarremo solo un luogo per passerelle quando le opere coinvolgono territori così vasti senza la capacità di imporre un minimo di agenda strategica per la nostra viabilità".

Claudia Fortini