Passaggio di consegne al Rotary. Esce Bortolotto, subentra Gallerani

Mercoledì 18 giugno è avvenuto il passaggio di consegne tra presidente uscente Atos Bortolotto e la subentrante Marina Gallerani, ex docente di inglese al liceo Ludovico Ariosto, animatrice di eventi culturali e da un paio di anni componente della giuria del Premio Estense.

Il presidente uscente Atos Bortolotto ha brevemente illustrato tutti i service e gli eventi organizzati dal club durante la sua annata. Un coro unanime di auguri ed un forte applauso hanno dato il benvenuto a Marina che, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno fatto nascere insieme a lei il club satellite, ha citato "Conoscere se stessi e conoscere l’alto attraverso la conoscenza delle proprie origini e del territorio", indicando questo come il tema principale della sua annata rotariana.

Ha poi continuato dicendo "nel libro della storia siamo nella pagina 2025, dobbiamo leggere le

pagine precedenti. Cultura del proprio territorio è scoperta, avventura, comprensione, una opportunità per migliorare i rapporti di amicizia, per promuovere momenti di riflessione su come le esperienze passate influenzano il nostro presente e le nostre scelte future". Ha concluso citando una massima di un anonimo: "Fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici; cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi". Oltre ad un notevole gruppo di soci, al passaggio erano presenti anche l’assistente uscente del Governatore Antonio Bondesani, il presidente uscente Francesco Ruvioli ed entrante Marco Tartaglia del Club di Ferrara.