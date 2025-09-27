Passaggio di consegne alla Cfg Rettifiche

CFG Rettifiche: un’azienda argentana rimessa in sesto e con essa salvati 35 posti di lavoro. La proprietà, intanto, passa a una società tedesca. Si tratta di una vicenda di crisi aziendale che, dunque, si trasforma in occasione di rilancio e di sviluppo industriale. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento emesso dal Collegio presieduto dalla dott.ssa Anna Ghedini e con Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca, ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa conclusi dalla citata CFG Rettifiche S.r.l., società specializzata nella produzione di barre e tubi cromati. La crisi di CFG Rettifiche affonda le sue radici nella pandemia, che aveva portato a un brusco calo degli ordini. La situazione si era poi aggravata con l’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’energia nonché per effetto delle tensioni geopolitiche internazionali, molto impattanti sui costi e sulla catena di approvvigionamento. L’omologazione giunge al termine di un iter avviato dall’azienda, con il ricorso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nell’ambito della quale per sette mesi si sono svolte trattative con i creditori, concluse con la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dei debiti con oltre l’80% dei creditori, banche comprese, e in assenza di opposizioni da parte dei creditori non aderenti. Per il risanamento, CFG Rettifiche è stata assistita per gli aspetti legali e societari dallo studio Greggio – avvocati d’impresa, con sede a Padova, con un team guidato dai partner Marco Greggio e Filippo Greggio e composto anche dall’avvocato Giulia Prevedello, nonché per gli aspetti finanziari dal dott. Andrea Fusetto, commercialista di Rovigo. Gli accordi di ristrutturazione omologati dal Tribunale si basano su un articolato piano di risanamento che prevede la prosecuzione indiretta dell’attività d’impresa mediante un affitto c.d. "ponte" seguito dalla cessione dell’azienda a BTS Solution S.r.l., newco interamente controllata da Mailer Stahl GmbH, società tedesca con sede a Duisburg, leader europeo nel settore della distribuzione di barre e tubi d’acciaio. L’operazione di risanamento consente non solo di preservare la produttività e le competenze industriali di CFG Rettifiche, ma anche di salvaguardare tutti i posti di lavoro. Inoltre, è previsto l’apporto di finanza esterna a beneficio dei creditori, elemento che ha rafforzato la sostenibilità del piano e la bontà dell’operazione.

Alberto Lazzarini