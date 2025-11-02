L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Ferrara
Passano Bilancio e Dup in consiglio. Maxi intervento in piazza Garibaldi
2 nov 2025
2 nov 2025
Passano Bilancio e Dup in consiglio. Maxi intervento in piazza Garibaldi

Bondeno: cala il livello di indebitamento, la popolazione si assesta sui 14mila abitanti.. Molte risorse per i cantieri.

Il sindaco ha parlato di una situazione demografica stabilizzata, di. 6.500 famiglie

La popolazione di Bondeno si assesta al di sopra dei 14mila abitanti, con un incremento dei nati (12 in più nel 2024 rispetto al 2023) e dei redditi imponibili, che vengono calcolati ai fini dell’addizionale comunale Irpef: nel 2023, 256 milioni e 510 mila euro, con una media di circa 23mila e 587 euro annui pro-capite. L’introduzione del consiglio dedicati a Dup e assestamento è del sindaco Simone Saletti, che parla di una situazione demografica stabilizzata, di circa 6.500 famiglie. Saletti parla anche di cantieri, rigenerazione urbana, risorse derivanti dai bandi regionali a favore del tessuto commerciale. Molte le risorse disponibili per i vari cantieri previsti, da quello che interesserà la riqualificazione post-sisma della residenza municipale (per circa 785 mila euro), all’efficientamento energetico della Casa del Custode: per la rifunzionalizzazione ci sono 300 mila euro rispetto a quelli già finanziati per il ripristino danni sisma; altre risorse sono destinate all’efficientamento energetico. Circa 30 mila euro sono a disposizione per la manutenzione delle scuole, più altre risorse per la rigenerazione del centro 2000. Gli interventi più corposi, nel Piano triennale opere pubbliche, riguardano la riqualificazione di piazza Garibaldi e viale Repubblica, con 286mila euro. Previsti anche 101mila euro per la riqualificazione di spazi pubblici.

