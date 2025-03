’Passaporto greco’ di Marco Negossi

Sarà Marco Negossi, con il suo libro “Passaporto prego”, il protagonista, oggi alle 17, del nuovo appuntamento con il ciclo “Dialoghi d’autore” alla biblioteca comunale Bassani , in via Grosoli 42, a Barco. L’incontro è a ingresso libero. Marco Negossi (Ferrara, 1960), “il Negus” per gli amici, è alla sua prima esperienza come autore. Diplomato perito capotecnico in elettronica industriale, si è sempre interessato ai viaggi: della corrente all’interno di un circuito elettrico o per conoscere terre e genti diverse dal suo luogo natio. Per info 0532797477 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.