Passeggiata ecologica con Plastic Free

In occasione della Giornata della Terra, il Comune di Terre del Reno, con il patrocinio ufficiale e in collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus, organizza per venerdì una passeggiata ecologica aperta a tutta la cittadinanza, con partenza prevista alle 9 dal Parco Chico Mendes di San Carlo. L’iniziativa, realizzata con il supporto di Clara spa e con la partecipazione del partner per la sostenibilità Treedom, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale e della riduzione rifiuti plastici.